Revirements, manque de cohésion

Bon, on ne s’attardera pas aux événements de la première période alors que les arbitres et les penseurs de la Ligue nationale ont refusé deux buts au Tricolore.

L’interprétation de l’obstruction envers le gardien soulève encore les interrogations et sur le jeu d’Andrew Shaw, il y avait bel et bien une réaction interdite avec le patin.

Le résultat aurait-il été bien différent n’eût été les deux buts refusés ? On ne le saura jamais.

Par contre, il y a eu un meilleur effort déployé par une équipe ridiculisée la veille par Alex Ovechkin et les Capitals de Washington. Un effort soutenu pendant les premiers instants de la rencontre... et, par la suite, le Tricolore a rivalisé avec les Rangers. Toutefois peut-on gagner des matchs en marquant un but par match ou pas du tout ? En récoltant un but à égalité numérique en trois rencontres ? Et également, en ne parvenant à prendre les devants dans aucun des trois matchs.

Ce qu’on retient de cette équipe à l’occasion des trois premiers matchs de la saison, c’est un manque de cohésion, les sorties de zone sont laborieuses, la relance de l’attaque par la défense est incapable de surprendre l’adversaire en raison des passes erratiques.

Même problème

On réalise que le problème qui avait causé l’élimination du Canadien au premier tour des séries éliminatoires n’a pas été résolu. Il est encore bien présent. L’attaque manque de mordant. Elle manque de créativité et quand elle parvient à s’approcher du gardien adverse, ça se gâte.

Les acteurs ont peut-être changé, mais le scénario n’a pas encore été modifié et c’est le travail des entraîneurs de trouver des solutions. Il est clair qu’il n’y a aucune chimie entre Phillip Danault, Alex Galchenyuk et Andrew Shaw.

Charles Hudon, Artturi Lehkonen et Tomas Plekanec jouent bien. On note un degré de compétition élevé, mais les résultats ne sont pas concluants. Il est vrai que Henrik Lundqvist a réalisé son meilleur arrêt contre Lehkonen, mais au final, pas de but.

Drouin et ses deux coéquipiers, Max Pacioretty et Brendan Gallagher, n’ont rien cassé. En troisième période, Galchenyuk s’est retrouvé avec Pacioretty et Drouin, un changement qu’on attendait depuis quelques matchs déjà.

Relancer galchenyuk

Lors du calendrier des matchs préparatoires, il était pourtant bien évident qu’on ne parvenait pas à trouver une chimie chez les membres du troisième trio.

Par ailleurs, on ne contestera jamais le travail de Gallagher, mais est-il le joueur idéal pour appuyer le travail de Pacioretty et de Drouin ?

Il faudra bien trouver une façon pour relancer Galchenyuk ou est-ce peine perdue? Si c’est le cas, ça laisse très peu d’options.

Ce sera au directeur général, Marc Bergevin, de passer aux actes. Cette équipe est la sienne. C’est encore tôt direz-vous, c’est vrai. Mais les indices ne sont pas de nature à rassurer les partisans de l’équipe.

Une défense qui cafouille, une attaque qui ne marque pas, un manque de cohésion et des revirements causés par des vétérans.

Pas d’expansion dans l’Est

Le propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, a servi un autre crochet au visage des partisans des Nordiques en soulignant, la semaine dernière, lors d’une rencontre avec les journalistes de Boston, que la Ligue nationale ne prévoit pas un autre élargissement des cadres... encore moins dans l’Association de l’Est.

Ce n’est pas la première fois que l’un des gouverneurs les plus influents de la ligue et surtout l’un des plus importants conseillers de Gary Bettman suggère aux amateurs de hockey de Québec de prendre leur mal en patience.

« Je parle en mon nom et non au nom de la ligue, a-t-il insisté. Je ne vois pas comment on pourrait s’attarder à un tel projet. Je suis d’accord avec ceux qui soulignent que Québec est un merveilleux marché de hockey, sauf qu’il n’y a aucune possibilité d’ajouter une équipe dans l’Est. »

Jacobs soutient cependant que Seattle et Houston sont également deux marchés attrayants pour la ligue et pour l’Association de l’Ouest. Jacobs va défendre la candidature de Seattle puisque sa compagnie a décroché le contrat pour les concessions de l’amphithéâtre. Jacobs confirme ce qu’on sait déjà, il y aura du hockey à Québec si jamais une concession de l’Est doit changer d’adresse.

Et ça ne semble pas pour demain.