Tragédie routière à Joliette: une courbe au «danger extrême»

L’endroit où a eu lieu une sortie de route qui a coûté la vie à deux jeunes sur le boulevard Base-de-Roc, à Joliette, est redouté des résidents du secteur.

«On ne sait jamais quand il va y avoir un accident ici», dit un homme habitant près de la courbe, rencontré par TVA Nouvelles.

Selon lui, ce n’est pas la première fois que des accidents surviennent à cet endroit.

«C’est arrivé à plusieurs reprises, souligne-t-il. Le problème, c’est que si tu arrives trop vite, la courbe est très prononcée. C’est un peu dangereux. Il y a des arbres qui ont été plantés en raison du nombre d’accidents, pour la protection de la propriété. C’est assez fréquent.»

Son frère habite dans la courbe et craint de se trouver dans la partie de son terrain qui est située près de la route.

«C’est relativement rapide ici et c’est dangereux. Quand tu travailles sur ton terrain, tu ne sais pas si la personne va vraiment suivre la trajectoire ou dévier», soulève-t-il. «Quelqu’un qui ne connaît pas la route et qui arrive trop rapidement, c’est sûr qu’il y a un danger extrême. Tu descends la côte et après, il faut absolument que tu tournes.»

Selon lui, la signalisation dans le secteur mériterait d’être améliorée.

«Il faut que ce soit beaucoup mieux indiqué, croit-il. Je ne sais pas si la vitesse [limite] est vraiment ce qu’elle devrait être.»