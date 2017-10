Un nouveau joueur s’ajoute

Ouvert depuis un an, le restaurant la Couquerie se joint à Saguenay en Bouffe pour sa 29e édition et plongera ses convives dans l’univers culinaire de la Thaïlande.

Il était bien difficile pour le chef propriétaire de la Couquerie, Jean-Denis Boivin, de dissimuler sa hâte de participer pour une huitième fois à l’événement cette fois-ci avec son dernier bébé.

« C’est sa première année, parce que l’année passée, on était trop jeune il faut un an d’existence. Dès que j’ai fait mes décorations c’était clair et net qu’il me fallait un tablier de Saguenay en Bouffe affiché, ce n’était pas ouvert que j’appelais Charles le coordonnateur pour lui dire que l’année prochaine je voulais y être sûr et certain », explique-t-il.

Il souligne que cet événement est aussi l’occasion de sortir à la rencontre des autres chefs pour faire « un gros party de famille ».

THAÏLANDE

Le restaurateur qui concocte ses mets frais du jour avec des produits régionaux fera découvrir la Thaïlande à ses invités. Une destination qui lui a été imposée et choisie par le public, tout comme aux dix autres restaurants participants.

« Pour deux semaines, la Couquerie est thaïlandaise, de A à Z, on a vraiment fait une belle étude pour avoir notre menu. La Thaïlande c’est la saveur, les épices, le goût on veut la faire revivre aux gens autant en bouffe qu’en allure et traditions. »

Le propriétaire compte bien recevoir une moyenne de 70 personnes par soir du jeudi au samedi la première semaine et du mardi au dimanche la deuxième.