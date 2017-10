Un tour d’hélico dans les Laurentides

Lors d’un vol en hélicoptère avec ICAR, entre Mirabel et Saint-Sauveur-des-Monts, j’ai eu l’impression de redécouvrir les Laurentides près de Montréal mais pas seulement pour les couleurs. Passé la mosaïque de champs agricoles, se dessinent clairement villes, villages et montagnes de ski, de part et d’autre de l’A-15.

Mais dès qu’on s’éloigne un peu de l’autoroute, on est surpris par la succession de montagnes et de lacs restés sauvages ou peu occupés par des chalets.

Une expérience intense

En partance de l’Aéroport international de Montréal-Mirabel, je suis embarqué à bord d’un appareil Robinson R44 Raven, quatre places. En fait, nous sommes partis une heure plus tard que prévu, une accumulation de nuages en basse altitude réduisant la visibilité.

Photo courtoisie, Lauriane Brunet-Martel

Quand le ciel s’est éclairci, notre pilote Ronan a eu le feu vert de la tour de contrôle. Le décollage à la verticale s’est avéré excitant. Même si j’ai souvent volé dans de petits avions, j’en ai eu des frissons. Les grandes fenêtres donnent une visibilité et une sensation incroyables.

Photo courtoisie, Alain Demers

Vitesse moyenne lors de notre trajet Mirabel-Saint-Sauveur : 180 km/heure. Altitude : de 1000 à 1500 pieds. Durée du vol aller-retour : 30 minutes.

Plusieurs types de vol

L’un des avantages de ce vol est la possibilité de partager les frais de 399 $ à trois personnes. Il arrive tout de même que ce vol soit offert à un couple, comme cadeau de mariage ou d’anniversaire.

Si vous voulez essayer l’hélicoptère au meilleur prix, des tours de 15 minutes sont offerts pour 99 $. D’autres forfaits permettent de tenir une commande de l’appareil.

Photo courtoisie, ICAR

Le pavillon principal d’ICAR abrite un bistro panoramique à partir duquel on voit leur circuit automobile pour le pilotage sportif. Les lieux sont invitants pour une halte.

EN BREF

Vol aller-retour Mirabel/Saint-Sauveur-des-Monts (durée de 30 minutes) : 399 $ pour 1, 2 ou 3 personnes (photo-souvenir en sus)

Saison : jusqu’au 31 octobre

www.icarexperience.ca

