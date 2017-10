Une amertume bien sentie chez Kavis Reed

MONTRÉAL | Le directeur général et entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Kavis Reed, n’est pas passé par quatre chemins pour exprimer son large désarroi après l’élimination officielle de son équipe, lundi au stade Percival-Molson.

«En un seul mot, c’est décevant. On ne prévoyait pas du tout rater les matchs d’après-saison, a-t-il déclaré au terme du revers de 42-24 des siens aux mains des Eskimos d’Edmonton. On a commis trop d’erreurs coûteuses encore une fois, mais ces gars-là ont quand même compétitionné et je suis fier d’eux.»

«Ça donne un mauvais sentiment, a ajouté le secondeur Nicolas Boulay, qui a remercié les partisans ayant défié la pluie et le vent. C’est dommage, car ça ne prend pas grand-chose pour changer le momentum d’un match. Mais il faut trouver le moyen de profiter davantage de nos chances. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras et on doit continuer de se battre.»

Justement, les sources de motivation ne seront pas nombreuses pour les joueurs des Alouettes, hormis l’occasion de freiner une vilaine séquence de huit défaites. D’ailleurs, le centre Luc Brodeur-Jourdain a été sans équivoque quand il fut questionné à ce sujet.

«Si tu aimes le football, tu joues», a-t-il sèchement répondu à l’auteur de ces lignes.

«Je n’ai pas besoin de trouver des façons supplémentaires de me motiver. Je suis un professionnel et je vais travailler fort chaque semaine», a renchéri le vétéran Samuel Giguère.

Vote de confiance

Celui-ci a également émis des propos flatteurs à l’égard de Reed, et ce, même si le club a perdu ses quatre affrontements depuis l’arrivée du DG le long des lignes de côté.

«Il fait de son mieux et il possède de grandes connaissances. C’est un meneur d’hommes qui est très inspirant pour tout le monde. Et je n’ai rien à dire contre le personnel d’instructeurs qui fait un boulot extraordinaire», a mentionné Giguère.

Dans un autre ordre d’idées, Reed n’a pas exclu l’idée d’accorder un départ au quart Matthew Shiltz d’ici la fin du calendrier régulier. Amoché, Darian Durant a connu une année 2017 épouvantable, tandis que Drew Willy a de nouveau montré ses limites, lundi.

«Il a les habiletés requises pour amorcer une rencontre et il a prouvé qu’il est fort mentalement. Toutefois, il est important de bien faire les choses quand ça concerne le futur de l’équipe et on ne veut pas nuire à son développement. On verra bien», a résumé le DG-entraîneur, ajoutant qu’il souhaite poursuivre des discussions en prévision d’éventuelles transactions.

Redonner à son prochain

Fidèle à sa belle tradition d’entraide, l’organisation montréalaise a servi le repas de l’Action de grâce à la Mission Bon Accueil en début de soirée. Quelques joueurs, dont Boulay, Giguère et Seydou Junior Haidara, ainsi que l’instructeur des quarts Anthony Calvillo ont redonné le sourire à plus de 300 personnes sans domicile fixe.