Violente altercation devant le Lady Mary Ann

Cinq suspects âgés de 19 à 29 ans devront comparaître après avoir été impliqués dans une violente altercation blessant trois victimes dans le stationnement du bar-cabaret Lady Mary Ann tôt lundi matin.

C’est vers 4 h 45 lundi matin que les policiers ont été appelés à intervenir dans le stationnement du bar du boulevard Charest, alors que les suspects avaient pris la fuite. Parmi les victimes, une femme de 21 ans a été blessée au bras, alors que deux hommes de 26 et 31 ans ont été conduits à l’hôpital pour y soigner des «blessures importantes», selon les policiers. Ceux-ci seront rencontrés par les enquêteurs lorsque leur état le permettra.



Moins d’une heure plus tard, quatre suspects, des hommes âgés de 19 à 25 ans, ont été arrêtés à bord d’un taxi sur la rue Gingras, dans le secteur de Sainte-Foy. Une femme de 29 ans a ensuite été arrêtée à bord d’un véhicule sur la rue Arago. Ils sont tous détenus et pourraient comparaître mardi pour faire face à des accusations de menaces de mort, d'entrave au travail des policiers et de voies de fait avec lésions.



Le Service de police de la Ville de Québec précise que les suspects ne sortaient pas du Lady Mary Ann, qui était fermé au moment des faits.



Le Service d’identité judiciaire a été demandé sur place sur les lieux du crime pour faire la lumière sur l’altercation. L’enquête est toujours en cours.