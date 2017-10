GUÉRARD, Jean-Marie



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 30 septembre 2017, à l'aube de ses 95 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Guérard, époux de madame Lucie-Anna Blouin, fils de feu madame Aurélie Boutet et de feu monsieur Napoléon Guérard. Originaire de St-Anselme, il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 16 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils : Michel et Denys Guérard, son petit-fils Maxime Guérard (Catherine Thibault). Dernier survivant d'une grande famille, il a rejoint ses parents et autres frères et sœurs. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Blouin : Aline, Charles-Henri et Juliette, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis, La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis (5ème étage) pour leurs bons soins prodigués à monsieur Guérard.