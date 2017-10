PICHETTE, Claire Simard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 octobre 2017, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédée dame Claire Simard, épouse de M. Marius Pichette. Elle demeurait à Ste-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi le 11 octobre 2017 de 19h à 21h, jeudi jour des funérailles la famille recevra les condoléances à l'église 30 minutes avant.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil outre son époux Marius Pichette ; ses enfants : Christine (Yves Michaud), Rosanne (Guy Rosa), Mario (Martine Anctil), Chantal (André Ouellet), Guy (Martine Drouin), Denis (Julie Hébert) ; ses petits-enfants : Thierry, Axelle, Anthony, Maxim, Mégane, Alice et Antoine; ses frères et sa sœur : feu Armand (Marguerite Létourneau), Clermont (Noëlla Nolet), Léa (feu Lucien Larochelle) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pichette : feu Lucille (Rosaire Turcotte), feu Gilbert (Denise Martineau), Marc-André (Isabelle Gagnon), Yves (feu Stella Lebel) et Tonia, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.