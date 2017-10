Cette mini maison vous donnera envie de paqueter vos boîtes sur-le-champ

La tendance est aux mini maisons et au mode de vie nomade.

De plus en plus, on cherche à voir le plus de choses possible, sans s’ancrer à un seul endroit.

Si vous êtes de ceux qui aimeraient adopter cette façon de vivre, voilà une demeure qui vous charmera.

Photo via kodasema.com

La maison Koda a été créée par le collectif de designers estoniens Kodamesa. Cette petite maison fonctionnant à l’énergie solaire est parfaite pour ceux qui recherchent aventure et cocon douillet à la fois.

Selon le site web Viago, «cette maison préfabriquée peut se monter et se démonter n’importe où en 7 heures seulement». Pas mal pour les horaires chargés! Moins de temps qu’il n’en prend pour monter un meuble IKEA

Photo via Koda

Photo via kodasema.com

Photo via kodasema.com

Faisant 25 mètres carrés, elle est munie d’un salon, d’une salle de bain, de beaucoup de rangement, d’une terrasse à l’entrée et d’un coin-repas. Tout ça, en plus d’être écoénergétique.

Photo via kodasema.com

Photo via kodasema.com

Photo via kodasema.com

Ce qui est étonnant de cette habitation, c’est qu’elle peut être modulée à votre goût. Que vous désiriez un loft, un studio derrière votre maison, un chalet au bord d’un lac, tout est possible!

Photo via kodasema.com

Photo via kodasema.com

Toujours selon le site Viago, malgré que la maison ait été créée pour générer sa propre énergie, les concepteurs de la maison Koda conseillent toutefois aux nouveaux acheteurs de trouver un coin de terrain où il y a de l’eau potable, un système de traitement des eaux usées et des bornes électriques.

Photo via kodasema.com

Pour les curieux, celle-ci se vend à 123 000$ canadiens et vient meublée.

Pas mal pour une première maison!

Pour plus de détails sur la maison Koda, c’est par ici!