LEMAY, Nicole



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 6 octobre 2017, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Nicole Lemay, conjointe de monsieur Alain Ducharme, fille de feu monsieur Denis Lemay et de dame Lucette Breton-Lemay. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Alain; son fils Yves et sa conjointe; sa mère Lucette (feu Denis Lemay); son frère Gilbert (Anne O'Neill) et sa soeur Ginette (Paul Lauzière), ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ses bonnes amies. La famille proche tient à remercier son médecin, le Dr François Piuze et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leurs excellents soins et les attentions chaleureuses. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, tél.: 418-683-8666. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.