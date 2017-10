Élections municipales à Québec: débat chaotique entre trois candidats à CHOI Radio X

Alors qu’Équipe Labeaume a été vivement attaqué sur sa gestion d'ExpoCité lors d’un débat lundi matin sur les ondes de CHOI Radio X, le candidat de Québec 21 a été taxé de manque de préparation.

Le vice-président sortant du comité exécutif de la Ville de Québec, Jonathan Julien, faisait face à Mario Hudon de Québec 21 et Christophe Navel de Démocratie Québec.

Chaque candidat avait droit à une question à adresser l’un ou l’autre de ses adversaires, puis le débat s’enflammait. La plupart du temps, c’est la cacophonie qu’il l’a remporté.

Toutefois, certaines prises de bec ont donné droit à des discussions constructives.

M. Julien a dû défendre la construction de l’amphithéâtre. Le candidat de Démocratie Québec a accusé Équipe Labeaume de ne pas avoir de plan B pour le Centre Vidéotron et d’avoir construit l’aréna avant d’avoir la confirmation qu’une équipe de la Ligue nationale y ferait son entrée. M. Navel a affirmé que la ville s’était trompée sur le déficit possible de l’amphithéâtre «qui reste vide», qui «ne fonctionne pas» et qui génère un déficit de 5,3 millions $.

Jonathan Julien a défendu les actions de l’administration Labeaume, soutenant que Québec avait besoin de cet espace.

«C’était un projet qui était désiré de la population de Québec. Il y a eu une campagne qui a eu lieu là-dessus. La population s’est prononcée favorablement. Il y avait un vieux Colisée qui ne tenait plus la route», a-t-il mentionné, soulignant son désir d’y voir une équipe de hockey professionnel et que le partenaire de la ville, QMI, y travaillait activement et qui prend le risque de la gestion. «C’est peut-être le meilleur «deal» que la ville a jamais fait en terme d’entente contractuelle».

Après, Mario Hudon a attaqué la gestion d’ExpoCité. Il a dit ne pas comprendre que l’endroit ne soit pas «rentable». «Comment peut-on expliquer les déficits continuels d’ExpoCité?», a demandé l’ex-animateur de radio, pestant que «c’était incompréhensible».

À cette question, Jonathan Julien a rappelé au candidat de Québec 21 que le but n’était pas la rentabilité, mais le service aux citoyens. «Ce sont des services qu’on rend aux citoyens. Depuis quand les services qu’on rend aux citoyens, comme ville, doivent être rentables», a affirmé M. Julien.

Manque de préparation

Profitant de sa question, le vice-président sortant a attaqué à son tour les propositions économiques de Québec 21. Il a évoqué que les annonces faites par le nouveau parti tenaient sur des chiffres erronés et une méconnaissance des règlements municipaux.

À cette attaque, le candidat Mario Hudon a été incapable d’expliquer les chiffres avancés par son chef Jean-François Gosselin depuis le début de la campagne. Ces chiffres ont été, chaque fois, rabroués et réfutés dans les médias. Or, Mario Hudon n’a pas nié que les chiffres étaient faux. Il a plutôt indiqué ne «pas être aux finances» et prétexté qu’il était possible de faire dire n’importe quoi aux chiffres, «comme pour les sondages».

Le candidat de Démocratie Québec, M. Navel, en a ajouté une couche en mentionnant que Québec 21 n’était pas préparé. «Vous n’êtes pas préparé, c’est clair».