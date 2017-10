Elon Musk dévoile les dessous de la production de la Tesla Model 3

Malgré quelques retards, la production de la Tesla Model 3 est bel et bien entamée.

Pour nous le démontrer, le grand patron de Tesla, Elon Musk, a publié une vidéo sur Instagram où on peut voir une Model 3 sur la ligne d’assemblage. Finalement!

The Model 3 body line slowed down to 1/10th speed Une publication partagée par Elon Musk (@elonmusk) le 8 Oct. 2017 à 15h20 PDT

Impressionnant, non? Ça l’est encore plus quand on sait que ligne de production peut fonctionner 10 fois plus rapidement en situation optimale. C’est du moins ce qu’Elon Musk avance dans la description de la vidéo.

Photo d’archives

Une voiture qui se fait attendre

Dévoilée au public il y a déjà plus d’un an et demi, la Tesla Model 3 n’en est qu’à ses débuts sur la ligne de production. Tesla avait l’ambition de sortir 1500 véhicules de son usine au cours du troisième trimestre de 2017. Au lieu de ça, seulement 260 Model 3 ont finalement été construites.

Promettant une autonomie de plus de 320 kilomètres à un prix de 35 000$ aux États-Unis, la Model 3 se veut la première voiture «abordable» construite par Tesla.