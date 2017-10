Gentille accablé par des reflux gastriques

Des brulements d’estomac et des reflux gastriques semblent meubler le quotidien matinal de Derek Gentile cet automne.

Comme cela avait été le cas, la semaine dernière au terme d’un exercice de patinage, le petit attaquant de 18 ans a dû prendre une pause pendant que ses coéquipiers s’amusaient ferme dans les dernières minutes de la séance d’entraînement mardi matin.

«Ce n’est rien de grave, je combats des brulements d’estomac depuis un petit bout de temps. Il n’y rien de neuf sous le soleil de ce côté et ça ne semble pas lié à mon alimentation», a dit Gentile, en tentant de noyer le poisson sur ce problème de santé.

Toutefois, force est de croire que des examens approfondis s’avèreront nécessaires si le numéro 27 continue de cracher le feu et l’acide comme un dragon!

Une première pour Villeneuve

Le défenseur de 17 ans, Gabriel Villeneuve, a finalement obtenu l’occasion de briser la glace et de disputer son premier match en carrière, dimanche, à Bathurst. «Philippe (Boucher) m’avait avisé de mon rôle cette saison. Je dois travailler fort durant les séances d’entrainement et me tenir prêt comme si je jouais à tous les matchs», a mentionné Villeneuve qui a complété la rencontre avec un différentiel de -1, deux lancers et trois mises en échec.

«Mes coéquipiers m’ont aidé à faire passer la nervosité. J’ai pu constater que la vitesse d’exécution et la rapidité des joueurs étaient supérieures à celles de la Ligue midget AAA.»

Au sein de l’alignement de 25 joueurs des Diables rouges, seul le gardien Olivier Chalifour n’a toujours pas vu d’action depuis le début de la saison régulière.

Nadeau : 7 matchs et 500 $

Auteur d’un dardage à la gorge de Giordano Finoro, des Olympiques de Gatineau, dimanche, au Centre Robert-Guertin, l’attaquant de 20 ans des Foreurs de Val-d’Or, Mathieu Nadeau, devra purger une suspension de sept parties. Finiro a été blessé par la lame du bâton de Nadeau mais il est ensuite revenu dans le feu de l’action.

Qui plus est, Nadeau, un natif de Lac-Etchemin et gradué des Commandeurs de Lévis a reçu une amende de 500 $ «pour ne pas avoir respecté les règles pour la période d’échauffement» lors de cette même partie. Rappelons que, depuis 2014, les 20 ans de la LHJMQ reçoivent une allocation hebdomadaire de 150 $.

En sept parties depuis le début de la saison, Nadeau a enfilé trois buts et amassé huit mentions d’aide et il domine la colonne des pointeurs des Foreurs.