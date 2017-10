Graham DeLaet parmi les 100 premiers

Le Canadien Graham DeLaet a grimpé de huit places pour se hisser au 94e rang du classement mondial du golf masculin mis à jour dimanche.

Grâce à sa brillante performance à l’Omnium Safeway de la PGA, où il a terminé cinquième, DeLaet a rejoint son compatriote Adam Hadwin (50e) dans le groupe des 100 meilleurs joueurs.

Les Américains Dustin Johnson et Jordan Spieth demeurent respectivement premier et deuxième, devant le Japonais Hideki Matsuyama. Un autre représentant des États-Unis, Justin Thomas, et l’Espagnol Jon Rahm suivent.

Chez les autres golfeurs de l’unifolié, Mackenzie Hughes est 113e, alors que Nick Taylor est 201e.

Henderson descend

Du côté des femmes, la Canadienne Brooke M. Henderson a glissé d’une place, pour prendre le 11e échelon du classement dominé par la Sud-Coréenne So Yeon Ryu.

Alena Sharp se classe à la 99e place, en baisse d’une position. La Québécoise Maude-Aimée Leblanc est pour sa part 249e au monde.