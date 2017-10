Ignacio Piatti avec l'Impact jusqu'en 2020

L'Impact de Montréal a annoncé mardi que la prolongation de contrat du milieu de terrain Ignacio Piatti sera valide jusqu'en 2020.

Plus précisément, il s'agit d'un pacte bon jusqu'à la fin de la saison 2019 avec une année d'option, à la discrétion du club, pour 2020.

Piatti avait accepté une prolongation de contrat, il y a près de deux semaines, mais peu de détails avaient été divulgués.

«C’est comme ma maison ici et je veux gagner la Coupe [MLS]», a mentionné le principal intéressé en conférence de presse.

«Nacho est l’un des meilleurs joueurs de la Major League Soccer et on est heureux de le garder», a renchéri le président du Bleu-Blanc-Noir, Joey Saputo, ajoutant que l’Argentin fera partie des cinq athlètes les mieux rémunérés du circuit Garber.

Ce groupe comprend Kaka (Orlando City SC), qui est le plus payé en vertu d’un salaire annuel de 7,168 millions $. Les autres membres du top 5 sont Sebastian Giovinco et Michael Bradley, du Toronto FC, ainsi qu’Andrea Pirlo et David Villa, du New York City FC. Ils gagnent tous au moins 5,61 millions $.

Cette saison, Piatti a inscrit 17 buts et six mentions d’aide en 27 matchs. Depuis son arrivée dans la métropole québécoise en 2014, il a touché la cible 47 fois en 91 rencontres du calendrier régulier.