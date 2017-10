La Caisse et le Mouvement Desjardins investissent 50 M$

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Mouvement Desjardins ont annoncé mardi, lors du Forum FinTech Canada, la création d’un fonds de 50 millions $ destiné aux technologies financières (fintechs) et à l’intelligence artificielle. Ce fonds de capital de risque vise à atteindre les 75 millions $.

«La Caisse pouvait le faire seule, mais l’idée était de fédérer un fonds pour permettre la participation de l’ensemble des institutions financières», a affirmé au Journal Pierre Miron, chef des opérations et des technologies de l’information à la Caisse.

«Pas plus tard qu’il y a 15 jours, le Brookfield Institute classait Montréal au premier rang canadien pour sa concentration en emplois dans le secteur de la haute technologie. L’appui accordé aux fintechs permettra à nos entreprises du secteur financier d’être des pionniers de classe mondiale, notamment en matière d’expérience client et de compétitivité face aux géants qui s’invitent dans notre industrie», a dit Guy Cormier, PDG du Mouvement Desjardins.

Le fonds vise les 75 millions $, dont 50 millions $ viendront de la CDPQ et du Mouvement Desjardins. D’autres institutions pourraient s’ajouter d’ici la date de clôture prévue vers la fin de l’année.

Miser sur la sécurité

Le fonds pourra par exemple aider certaines entreprises à prévenir les fraudes financières. Les algorithmes provenant de l’intelligence artificielle seront mis au service des clients pour sécuriser leurs données.

L’argent servira également aux entreprises développant des technologies touchant les investissements, le paiement, l’acquisition et la rétention de clients, l’analyse de données, les dépôts et prêts, la sécurité ou les assurances.

Solutions concrètes

Selon le grand responsable des fintechs de la CDPQ, Pierre Miron, le Québec a tout ce qu’il faut pour faire éclore une industrie fintech de premier plan. Ses talents dans les technologies de l’information et la robustesse de son industrie financière le démontrent.

M. Miron pense aussi qu’il faut accélérer le développement des technologies financières en rendant disponibles les données des institutions financières. Il précise d’ailleurs que ce fonds ne vise pas la recherche, mais le développement de solutions concrètes inspirées par l’intelligence artificielle.