La famille de Samuel Girard flotte sur un nuage

Tous les sacrifices de la famille Girard depuis des années les ont conduits à Nashville mardi soir pour assister aux débuts de leur fils sur la plus grande scène de hockey au monde.

Âgé de 19 ans, Samuel a fait ses débuts dans la Ligue nationale, mardi soir, sous les yeux de sa famille et de sa fiancée. Ses parents étaient accompagnés des deux frères et de la sœur de l’orgueil de Roberval.

« On a senti que Samuel était plus fébrile que d’habitude avant un match », a dit son père Tony Girard en entrevue téléphonique à TVA Nouvelles, quelques heures avant la mise au jeu. « Il nous a dit qu’il essaierait de faire son somme et de relaxer. »

Le numéro 94 des Predators a lui-même accueilli la délégation à l’hôtel, en début d’après-midi mardi. Les sept membres ont été les invités de l’organisation, qui leur a remis des billets dans la troisième rangée. Ils ont aussi obtenu des coupons pour le souper au restaurant de l’équipe.

« On s’ennuie de nos enfants quand ils sont loin de la maison, dit le père, avec émotion. Là, Samuel est vraiment loin, mais on va essayer de profiter du moment présent. »

« Je sais qu’il va réussir, poursuit-il. Je le revois quand il était atome et qu’il nous disait qu’il voulait jouer dans la Ligue nationale... »

UNE SIGNIFICATION PARTICULIÈRE

Le voyage avait une signification particulière pour Jérémie. Pour éviter une facture trop lourde à ses parents, il avait renoncé au niveau midget AAA pour laisser toute la place à son frère cadet.

« C’était mon rêve de jouer dans la Ligue nationale, et là c’est mon petit frère qui est là. C’est comme si c’était moi ! Je suis bien content », a raconté l’aîné.

Les Girard ont quitté Roberval lundi soir. Ils assisteront également au match de jeudi contre Dallas. D’ici là, ils vont faire du tourisme dans la capitale du country.