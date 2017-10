L’ABC de la frange

Bien que jamais démodée, la frange a conquis des visages de marque cette saison, si bien qu’elle semble encore plus présente. Mais comment la porter ? Jonathan Fortin, coiffeur-maquilleur télé (Les enfants de la télé, Code F, Code G) nous livre ses conseils.

Couper ou ne pas couper

Il faut se poser plusieurs questions avant de se faire couper une frange, indique Jonathan ­Fortin, parce que ça peut prendre du temps avant qu’elle repousse. Il faut donc y réfléchir à deux fois. Une frange met entre six mois et un an pour s’intégrer au reste de la coiffure, si l’on souhaite s’en débarrasser. Et on va voir un coiffeur, car plusieurs critères sont à considérer :

La forme du visage : Une frange donne de la ­structure au visage. Elle est particulièrement recommandée pour celles qui ont le front haut ;

La forme des yeux : Attention, une frange ne devrait pas être coupée en haut du sourcil, mais plutôt en respecter la ligne ;

L’épaisseur des cheveux : Une chevelure trop mince ne donnera pas un bel effet ;

La présence de rosettes : Il faut reconnaître ses rosettes, car il est impossible de se battre contre. Même les produits les plus efficaces ne pourraient faire tenir des cheveux coupés dans une rosette ;

La hauteur de la coupe : Il ne faut pas aller chercher les cheveux trop loin pour former une frange. On voit beaucoup de frange rideau en ce moment, mais, à moins d’avoir les yeux en amande, ce n’est pas recommandé ;

La saison : L’automne est la saison idéale si l’on souhaite se faire couper une frange. L’été, elle est plus dure à entretenir. Par contre, l’hiver, ça fait un look intéressant avec une tuque, en plus d’aider à la maintenir droite.

Le look De Kerry Washington

« Il s’agit ici d’un toupet classique, typique d’une coupe au carré. Le toupet se porte généralement droit, carré et plein front. Il rappelle les années 1980 et 1990. »

Le look de Reese Witherspoon

« Sa frange s’agence tout à fait avec sa coupe, de sorte qu’elle peut glisser simplement sur le côté, dans la longueur de ses cheveux. Elle peut ainsi la porter de façon plus apparente, en la ­travaillant, ou passer plus inaperçue. »

Le look de Sofia Vergara

« Elle a le visage parfait pour adopter la frange. On voit qu’elle lui donne à la fois un côté sexy, mais aussi un air tannant qui change son image habituelle. »

L’entretien régulier

Une frange demande un ­entretien régulier auprès d’un ­professionnel. Un mauvais coup de ciseaux peut vous faire pleurer !

On rafraîchit la frange aux deux ou trois semaines.

Utiliser une brosse ronde de taille petite à moyenne (ou un fer plat, selon le look désiré) pour donner la forme et le mouvement à la frange lors du séchage.

Éviter le fixatif. Préférer plutôt l’utilisation d’un shampooing sec ou un spray Sea Salt (je privilégie les produits de la marque Goldwell, disponibles en salons) en très petite quantité sur les cheveux mouillés pour donner une texture malléable à la frange.

Pour éviter les frisottis, un produit lissant peut être utilisé en petite quantité, mais il n’est d’aucune efficacité sur les rosettes.