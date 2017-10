Labeaume augmenterait les taxes selon l’inflation

Régis Labeaume annonce que s'il est réélu, les taxes n’augmenteront pas plus que l’inflation, tant pour le commercial que pour le résidentiel.

Cette année et l’an prochain, un gel de taxes s’applique pour le résidentiel, pendant que le non-résidentiel encaisse des hausses calquées sur l’inflation.

Le portrait sera le même pour les deux secteurs dès 2019, a annoncé Équipe Labeaume, mardi. «Les commerçants n’auront plus à se poser de questions. Ils vont savoir que l’augmentation des taxes à Québec, c’est à l’inflation», a soutenu M. Labeaume.

Le maire sortant a lancé une pointe à ses adversaires politiques, qui promettent des baisses de taxes, des «bonbons» en campagne électorale, qui rattrapent selon lui les contribuables quelques années plus tard alors que la Ville leur impose de fortes hausses.

«On n’a jamais promis ça et on a tenu notre parole. C’est une valeur sûre. On est crédibles», a-t-il fait valoir.

Aider les commerçants

Son équipe veut aussi «faciliter la vie des marchands des artères commerciales», avec une série de mesures, notamment en offrant plus d’argent aux sociétés de développement commercial (SDC). En ce moment, elles se voient attribuer 100 $ pour chaque parcomètre sur l’avenue. Ce montant sera majoré à 125 $ en 2018 et à 150 $ en 2019, a précisé le vice-président sortant du comité exécutif, Jonatan Julien.

Les travaux admissibles dans le cadre du programme d’aide pour la rénovation des façades passeront de 300 000 $ à 500 000 $ par an à partir de 2018.

Aussi, Équipe Labeaume promet de mettre en place une ligne téléphonique réservée aux commerçants grâce à laquelle ceux-ci pourront obtenir rapidement réponse à leurs questions, que ce soit pour des dossiers qui touchent les taxes, le zonage ou la réglementation. Elle compte aussi permettre aux SDC de décider si elles veulent maintenir ou non le contingentement pour certains types de commerces, comme les restaurants.

Quatre versements pour les taxes

Disant avoir été pris de court par Démocratie Québec, qui a promis d’étaler sur 12 mois le paiement des taxes municipales, Équipe Labeaume a révélé hier la promesse qu’elle comptait faire dans les prochains jours. Le maire sortant veut instaurer un calendrier de paiements en quatre versements, le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre. Une mesure «plus chère» que celle proposée par le parti d’Anne Guérette, soit 5,6 millions $ au lieu de «maximum 4 millions $». Mais c’est plus payant pour le contribuable, affirment MM. Julien et Labeaume.