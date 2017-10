Le ruban rose a 25 ans!

On le sait, le cancer du sein atteint plus d’une femme sur 9 et s’avère le cancer le plus présent chez les femmes. Dans un faible pourcentage, ce cancer peut même être diagnostiqué chez l’homme. Pour supporter les recherches et les femmes atteintes de cette maladie, les marques se rassemblent et offrent des items beauté et fashion dont une grande partie des profits iront aux différentes fondations qui luttent contre le cancer du sein.