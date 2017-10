Le secteur Lac-Saint-Charles est «le plus négligé» par la Ville de Québec, affirme Anne Guérette

Le secteur Lac-Saint-Charles serait le «plus négligé» de la Ville de Québec, affirme Démocratie Québec qui veut agrandir le centre communautaire et le parc Paul-Émile Beaulieu. Un investissement estimé à 10 millions $.

Le projet compterait une piscine intérieure, un gymnase, de nouveaux terrains de baseball et de soccer synthétiques. Les organismes communautaires auraient tout l’espace requis.

«Les citoyens de Lac-Saint-Charles ont le sentiment d’avoir été abandonnés», a affirmé la chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, qui désire offrir plus de services de proximité aux banlieues de Québec.

«C’est à leur tour (...) Il y a eu d’autres annonces de centre communautaire à l’hôtel de ville et on les a toujours appuyés. Pour nous, c’est important, ce sont des infrastructures qui ont un rôle à jouer qui est important dans la vie de nos citoyens de toutes les générations et classes sociales».



Selon elle et le candidat du district, Denis Desroches, des milliers de dollars ont été investis ces dernières années à Saint-Émile, le secteur voisin, laissant les infrastructures de loisir en décrépitude à Lac-Saint-Charles, et ce, malgré les promesses du conseiller sortant d’Équipe Labeaume, Steve Verret.

Image courtoisie Démocratie Québec

Projet d’envergure

«Douze ans d’abandon», a indiqué M. Desroches, qui assure que la population actuelle de Lac-Saint-Charles, investie par de jeunes familles, a grandement besoin de nouvelles infrastructures. Celui qui vit à Lac-Saint-Charles depuis 33 ans assure à ses concitoyens «du changement» dans ce secteur.

Ainsi, à l’aide d’étudiants en architecture bénévoles, Démocratie Québec a préparé des plans afin d’agrandir le centre communautaire Paul-Émile Beaulieu, en plus d'un parc.

Un projet qui coûtera maximum 10 millions $, promet Mme Guérette, même si aucune étude n’a été réalisée.

Constructions écologiques

La candidate à la mairie de Québec soutient également que malgré le règlement visant à freiner la construction pour protéger l'eau potable du lac Saint-Charles (RCI), il devrait être possible de continuer le développement du secteur de façon responsable, «peut-être par quelques constructions écologiques» afin de densifier quelques endroits.