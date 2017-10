Le traversier entre L’Isle-aux-Grues et Montmagny hors service

Les passagers qui souhaitent quitter L’Isle-aux-Grues à bord du traversier pour regagner la rive nord ne peuvent temporairement recourir au service à la suite d’un bris à «l’embarcadère de Montmagny», survenu dimanche. Seul le transport par avion permet d'assurer les déplacements.

Le propriétaire de la compagnie Air Montmagny, Jean Gosselin, a été contacté par la Société des traversiers du Québec (STQ), dimanche soir, afin que ses pilotes assurent gratuitement le transport des insulaires et des touristes à bord de ses appareils, dès lundi matin.

«On a transporté plus de 80 personnes», indique M. Gosselin qui avoue avoir eu du pain sur la planche. «Lundi matin, c’était spécial parce que c’était un jour férié. Tout cela n’était pas prévu alors je n’avais pas autant de pilotes que j’aurais aimé en avoir, mais aujourd’hui (mardi) j’ai des pilotes qui peuvent prendre deux appareils pouvant contenir huit passagers et un appareil de cinq passagers», ajoute le propriétaire.

Dimanche soir, une composante électrique de l’embarcadère de Montmagny aurait cessé de fonctionner, selon la porte-parole de la STQ, Vicky Boivin, «La rampe ne pouvait plus monter ni descendre donc on ne pouvait plus faire de débarquements et d’embarquements du côté de Montmagny», spécifie-t-elle.

«Rapidement», un service de transport aérien a été mis en place afin d’assurer le déplacement des gens, sans leur véhicule, évitant qu’ils se retrouvent coincés sur l’île. Les gens qui souhaitaient quitter avec leur véhicule se sont vus offrir une seule traversée quotidienne, depuis lundi. «Le Grue-des-îles fait le trajet de L’Isle-aux-Grues jusqu’au terminal de Québec», confirme Mme Boivin qui ajoute que le traversier quitte à 8h le matin alors que le parcours est d’une durée de 3h30.

«Selon les autorisations de Transports Canada, ce serait la dernière (traversée) mercredi, mais les services aériens vont être maintenus. (...) « Ce matin (mardi), on a aussi mis exceptionnellement le traversier NM Radisson en service pour vider complètement l’île des véhicules restants. Il n’y a plus de véhicules qui peuvent entrer sur l’île», ajoute la porte-parole.

Cette dernière soutient qu’une pièce a dû être commandée avant que les équipes puissent procéder à la réparation de la composante électrique de l’embarcadère de Montmagny. «On attend de savoir quand la pièce sera livrée et installée.»

Dans l’intervalle, les appareils de la compagnie de M. Gosselin demeurent à la disposition de la clientèle alors que le trajet s’effectue en quatre minutes. «C’est certain que ça occasionne des désagréments. Les gens qui ont dû laisser leur véhicule au quai doivent prendre le taxi pour se rendre à l’aéroport. Mais ils ont quand même un bon service», assure le propriétaire de Air Montmagny.

Le service de traversier permet le transport de 80 usagers par jour, en semaine, et de 150 usagers les jours de fin de semaine, selon Mme Boivin qui soutient qu’un «bris avait forcé le remplacement du système hydraulique» au printemps dernier alors que les services de Air Montmagny avaient été requis pendant deux jours.

«Il n’y avait pas beaucoup de monde qui l’avait utilisé (le service) alors je m’étais dit qu’il n’y en aurait probablement pas tant que cela cette fois-ci», partage M. Gosselin. «Mais à mon arrivée, lundi matin, disons que j’avais pas mal de messages sur mon répondeur. J’ai transporté 50 personnes le matin. C’était inattendu de voir autant de monde, mais ça a bien été», conclut-il.