Les joueurs du Rouge et Or honorés

Les athlètes du Rouge et Or de l’Université Laval ont bien été représentés dans l’attribution des joueurs de la semaine, au football, au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), alors que tous les honneurs leur ont été attribués, mardi.

Le porteur de ballon Christopher Amoah a été le joueur le plus utile en offensive, alors que Nicolas Viens et Antony Dufour ont été respectivement honorés en défensive et sur les unités spéciales.

Amoah a complètement découpé la défensive du Vert & Or de Sherbrooke en récoltant 180 verges en 21 portées. Il est présentement installé au deuxième rang du RSEQ avec une récolte de 347 verges.

Le demi-défensif de deuxième année a quant à lui réalisé quatre plaqués et un sac du quart, en plus de récupérer un échappé.

Finalement, Dufour, le retourneur de bottés du Rouge et Or a parcouru 104 verges pour atteindre la zone des buts, à la suite d’un dégagement, pour éclipser son propre record de 102 verges.

La formation dirigée par Glen Constantin a écrasé le Vert & Or au compte de 46-15.