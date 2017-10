Mon avis sur la religion

J’ai 80 ans et je pense exactement comme toi à propos des religions. Pas question de me laisser contrôler par des idées imaginaires à propos de l’existence d’un Dieu. Les propos de celle qui prétendait que son Dieu à elle n’était qu’amour m’a bien fait rire. Avez-vous déjà vu ça un Dieu d’amour qui laisse autant de gens dans la misère sur cette terre? Qui laisse des gens souffrir le martyr sans les sauver? J’aurais détesté avoir des parents comme son Dieu à elle.

Et la mort, c’est la mort, la fin de tout. Il ne faut s’attendre à rien après. Une fois que quelqu’un se met à croire en Dieu, il perd toute logique. La preuve, c’est qu’autrefois on disait que Dieu venait nous chercher comme un voleur, sans prévenir. Désormais avec une petite piqure, on envoie le monde de vie à trépas sans se poser la question si Dieu est d’accord. En passant, je pense la même chose pour les sectes. En terminant et pour ceux et celles que ça intéresse, je fais la suggestion d’un livre très intéressant sur la question : « Vivre avec ou sans la religion, les enjeux de la foi » par Étienne Autant qui donne pas mal de bonnes réponses à ceux et celles qui se questionnent.

Une lectrice

Ce livre est effectivement très intéressant. Étienne Autant est un prêtre défroqué qui parle de sa foi d’avant qui s’est transformée en foi dans la vie et dans l’homme, sans besoin de recourir à des êtres supérieurs, pas plus qu’à l’espoir d’une autre vie après la mort.