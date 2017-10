«Nos attentes ne changeront pas», dit Philippe Boucher

Une fiche de 6-1, compilée malgré un calendrier défavorable pimenté de cinq matchs sur la route (dont un trois en trois dans les provinces de l’Atlantique), témoigne de l’excellent début de saison des Remparts de Québec.

L’entraineur en chef Philippe Boucher garde néanmoins les pieds sur terre et il invite ses joueurs à ne pas déroger de la recette qui leur permet d’occuper actuellement le premier rang du classement général.

«Nos attentes ne changeront pas et nous devons conserver notre éthique de travail et une bonne attitude», plaide Philippe Boucher lorsqu’il se coiffe de son bonnet d’entraineur en chef.

Quand il se visse sur la tête son chapeau de directeur général, Boucher échafaude déjà sa stratégie pour la prochaine période de transactions.

«Comme DG, je dois me préparer et suivre ce qui se passe sur le marché. Avec notre début de saison, on est en voie de se donner des options pour Noël», estime Philippe Boucher.

«Est-ce que nous observerons le statu quo? Vais-je m’assoir avec Jacques (Tanguay, pour discuter de transactions)? Certitude, si nous transigeons, ce ne sera pas pour s’améliorer seulement à court terme.»

L’os dans la soupe : les Remparts ont déjà cédé leur choix de 1ère ronde 2018 aux Mooseheads de Halifax pour régler le dernier paiement hypothécaire pour la location des services de Zachary Fucale et Matt Murphy.

Tout n'est pas parfait

Malgré leurs succès collectifs, ce ne sont pas tous les Diables rouges qui carburent à un haut indice d’octane. À l’offensive, certains ont viré au neutre durant l’expédition dans les provinces de l’Atlantique, incitant l’entraineur à jongler avec ses deux premiers trios.

«Certains de nos éléments offensifs peuvent nous en donner plus. Je songe entre autres à Philipp Kurashev et Olivier Garneau qui se cherche. Je n’ai pas hésité à mixer nos trios durant le 3 en 3.

«En revanche, c’est agréable de surveiller les performances des Olivier Mathieu, Jérémy Laframboise et Jesse Sutton, qui ont tous marqué des buts durant le dernier voyage. D’ailleurs, cette saison, les buts viennent de partout (tous les trios)!»

En deux lignes

Les Remparts joueront leur prochain match jeudi soir au Centre Vidéotron où ils seront les hôtes des Tigres de Victoriaville (fiche 5-1)...