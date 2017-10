Onze expériences culinaires hors du commun au menu

Pour les 29 ans de Saguenay en Bouffe, les chefs des 11 restaurants participants relèveront un défi de taille cette année, du 12 au 22 octobre.

Ces cuisiniers de renom voulaient sortir des sentiers battus et l’organisation de l’événement a donc fait appel aux gens de la communauté Facebook qui ont choisi par sondage quelles seraient les 11 destinations à l’affiche pour la 29e édition, explique le coordonnateur, Charles Boudreault.

« Chaque restaurateur n’a pas choisi son pays cette année, c’est pas mal la première fois à Saguenay en Bouffe. Il y en a qui tournaient toujours autour des deux ou trois mêmes pays, on voulait vraiment faire changement. Certains se sont retrouvés avec des destinations qui leur sont plus naturelles, mais pour d’autres, ça a été tout un défi. »

M. Boudreault souligne ne pas avoir misé sur la portion des chefs invités pour l’édition 2017, mais plutôt sur une formation plus pointue de ses cuisiniers des restaurants participants qui sont allés se perfectionner à l’extérieur afin d’en mettre plein la vue.

ÉPATER LA GALERIE

« Les restaurateurs vont à Québec, Montréal, Trois-Rivières, il y en a même qui partent en voyage faire de la recherche. Il faut se rapprocher de la cuisine actuelle du pays avec la recherche d’ingrédients, de recettes. Ils ont compris que pour épater la galerie, ils doivent avoir des produits différents et d’origine », explique l’organisateur.

D’ailleurs, ce dernier affirme que depuis près de sept ans, les chefs sont ailleurs dans la restauration, qu’ils veulent vraiment impressionner et font plus de recherches pour concocter des menus extraordinaires.

Bien que le domaine de la restauration vit parfois des moments précaires, Saguenay en Bouffe demeure un événement très attendu par les amateurs de sorties.

« Si les samedis soirs on a 2000 places, on les remplit, si c’est 3000 on les remplit, les restaurants sont complets. Cet événement-là, les gens l’attendent, réservent, veulent goûter autre chose, et se gardent un budget pour expérimenter plusieurs destinations. »

ATELIERS GRATUITS

L’organisation a mis plus d’accent sur les ateliers gratuits, cinq seront présentés chez Eugène Allard, au cours des deux semaines de l’événement.

« On a toujours eu des ateliers intéressants, mais on en a vraiment pour tous les goûts. On a de la bière, des cocktails, des chocolats avec de l’alcool, l’Académie Végétale, et Bob le chef pour quelque chose de plus éclaté. »

La liste des restaurants participants à Saguenay en Bouffe

Photo SAbrina Malaison