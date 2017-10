Paris Jackson s’assume au naturel avec des poils sous les bras

Après la polémique entourant la dernière campagne d’Adidas Superstar où une jeune femme arbore les jambes poilues, c’est au tour de Paris Jackson de redéfinir les standards de beauté féminins en s’assumant 100 % au naturel.

Brian To/WENN.com

En effet, lors du party Ones to Watch du magazine People, la fille de Michael Jackson a prouvé encore une fois qu’elle n’a pas froid aux yeux en foulant le tapis rouge sans maquillage et sans raser ses aisselles.

AFP

Dans une ère où le féminisme est à son comble, Paris démontre une fois de plus aux femmes qu’elles doivent faire ce qu’elles veulent avec leur corps et l’exposer comme elles le souhaitent. Un exemple inspirant!

Une chose est sûre, son passage sur le tapis rouge n’aura laissé personne indifférent. Un pas de plus pour le mouvement féministe!