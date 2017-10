Plusieurs accusations contre les deux évadés d’un institut psychiatrique

Les deux hommes qui se sont évadés de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec et qui auraient attaqué un agent de sécurité et séquestré une infirmière, dimanche soir, ont été ramenés, mardi, devant le tribunal.

Thomas Roy Des Rivières et Sébastien Lessard sont tous les deux accusés de séquestration, voies de fait, voies de fait armées, voies de fait avec lésion, menace et évasion d’une garde légale.



L’avocate de Roy Des Rivières, Me Nathalie Lavoie, a demandé à ce que son client soit évalué sur son aptitude à comparaître. Il reviendra devant le tribunal la semaine prochaine. En ce qui concerne Lessard, son avocat, Me Daniel Cliche a demandé à ce que le dossier soit reporté, le temps, pour lui, d’étudier la preuve.



Rappelons que dimanche, vers 22 h 50, Roy Des Rivières et Lessard auraient frappé un agent d’intervention à la tête et séquestré une infirmière à l’arme blanche avant de s’évader de l’Institut, alors qu’il leur était interdit d’en sortir.



L’infirmière n’a pas été blessée et l’agent de sécurité a quant à lui subi des blessures mineures.