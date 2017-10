Projet Obliger: une des têtes dirigeantes conteste certaines accusations

L’une des têtes dirigeantes arrêtées dans le cadre du projet Obliger conteste certaines accusations portées contre elle, notamment celles de complot général et de complot pour trafic de stupéfiants.



Menotté et détenu depuis son arrestation, Steve Fortin qui, selon la prétention de la Couronne, menait de main de maître trois cellules bien distinctes de vols et de trafic de stupéfiants, a été amené dans la boite des accusés pour y subir son enquête préliminaire.



À ses côtés, son coaccusé Claude Robert voulait, quant à lui, entendre trois témoins dans le cadre de cette enquête avant que son dossier ne soit déféré devant la Cour supérieure.



Dans son résumé des faits, le poursuivant, Me Jean-Simon Larouche, a rappelé au juge Jean-Pierre Dumais que c’est à la suite de nombreux vols survenus à différents endroits au Québec que les policiers ont conjugué leurs efforts pour procéder à l’arrestation des individus.



Selon la preuve récoltée par le ministère public, Fortin s’occupait aussi d’un réseau de vols de voitures de luxe et était impliqué dans le trafic de stupéfiants.



En tout, l’enquête préliminaire est prévue pour quelques jours, après quoi l’ensemble des coaccusés seront amenés devant la Cour supérieure puisqu’ils ont déjà fait savoir qu’ils désiraient obtenir un procès devant juge et jury.