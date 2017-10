Quand la famille de ton chum te rejette

Je voudrais revenir sur la lettre « Des enfants qui font la loi » dans laquelle la seconde conjointe d’un homme vous racontait sa difficile relation avec la fille du monsieur ainsi qu’avec le mari de cette dernière. Se sentant rejetée, elle avait demandé à son conjoint d’intervenir pour rétablir les choses, mais elle disait le sentir réticent à agir, comme s’il donnait raison à ce couple.

Dans votre réponse, vous insistiez pour dire que c’était à son conjoint de régler ce contentieux avec sa fille et son gendre. Vous disiez et je vous cite « ...et votre amoureux doit s’impliquer dans le règlement de ce contentieux puisqu’il s’agit de sa fille. Si votre union lui tient à cœur, il n’a pas le choix, il doit faire front commun avec vous... » C’était un très mauvais conseil. J’ai vécu pareille situation et ma meilleure amie m’avait suggéré la même chose. Et bien mon chum de l’époque a refusé de confronter sa fille, en me donnant sur le champ mon 4%.

Je croyais, à tort évidemment, que notre union lui tenait à cœur autant que sa famille. Et bien non. Je l’ai tellement regretté. J’ai tenté de me reprendre en lui expliquant que je comprenais son attachement à sa fille et que je m’habituerais avec le temps. Mais il n’a rien voulu entendre. Alors moi je dis à cette femme de prendre son mal en patience et d’espérer qu’avec le temps, les choses s’arrangent. C’est tellement dur la solitude. Vaut mieux se contenter de ce qu’on a et ne pas en demander plus.

Sonia

Je ne partage absolument pas votre avis. Comment peut-on accepter de vivre sans être respecté par quelqu’un et se sentir bien dans ce genre de relation? Si votre homme vous a largué, il ne mérite pas votre présence auprès de lui, encore moins que vous vous abaissiez pour lui quémander le pardon pour une demande, totalement légitime au demeurant, qu’il n’a même pas eu la décence de vous accorder. Mieux vaut vivre seule qu’à deux quand on est mal accompagnée.