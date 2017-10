Retour au bercail contre le Phoenix

Battus 4-1 par les Huskies de Rouyn-Noranda à leur dernière sortie, les hommes de l’entraîneur en chef Martin Bernard tenteront de renouer avec la victoire le plus tôt possible. « Cela va faire du bien à tout le monde de rentrer à la maison et de retrouver leurs affaires. Le dernier voyage a été notre plus long depuis deux ans et cela n’est pas toujours évident », a reconnu le patron derrière le banc.