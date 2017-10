Sorti des boules à mites : l’album «L’ado» de Guillaume Lemay-Thivierge

Depuis la sortie du film Le Matou en 1985, il ne se passe pas 22 minutes au Québec sans qu’on entende parler de Guillaume Lemay-Thivierge.

Si on connaît ses talents de comédien, de parachutiste ou de danseur, on oublie que Guillaume Lemay-Thivierge a aussi tenté une percée musicale à l’adolescence.

Dès l’enfance, il s’était fait les dents avec un obscur 45 tours, Le Rapt du matou(oui, Rapt avec un T), écrit par le parolier Stéphane Venne (celui à qui on doit des classiques québécois comme Le début d’un temps nouveau, Et c’est pas fini et bien d’autres).

Vente de garage, le blogue

L’excellent blogue Vente de garage du journaliste Félix Desfossés a d’ailleurs brossé un tableau assez complet de cette oeuvre énigmatique du futur Corneille de Chambres en ville.

Malgré son titre, ce «rap» n’a absolument rien à voir avec le film de Jean Beaudin.

«La Gym c’est bien vous pouvez me croire...» Quand on te regarde la shape, on veut bien te croire Guillaume.

Mais ce qui nous intéresse davantage ici c’est l’album L’ado sorti en 1992, alors qu’il avait 16 ans.

D’abord, on doit affirmer que les recherches furent plutôt complexes.

Les clips ou extraits vidéo de cette brève épopée musicale du futur porte-parole de Hyundai n’abondent pas sur le web.

Guillaume aurait-il voulu effacer toute trace de ce passé musical? Si oui, pour quelle raison? Regretterait-t-il cette oeuvre de jeunesse? Va-t-il ainsi patrouiller «les Internets» dans 10 ans pour faire disparaître le moindre extrait du film Nitro?

En fouillant, on trouve bien ça et là des extraits du petit Guillaume poussant la note dans quelques émissions de variété mais c’est à peu près tout.

Nous avons tenté d'entrer en contact avec le principal intéressé mais son horaire du temps était trop chargé pour nous parler d'un «album fait il y a déjà très, très, très longtemps.»

N’empêche qu’en plein coeur de l’adolescence, le comédien rêvait de cet album. Son père, François Thivierge, lui a donc écrit des paroles pour aller directement avec le thème de L’ado. Sans parler d’un album concept, admettons que ce thème est plutôt récurrent d’un titre à l’autre.

On a aussi découvert que Nathalie Choquette avait été choriste sur l’album!

La composition des pièces a été confiée en partie à Jocelyn Therrien qui possède une feuille de route impressionnante. On lui doit Ça rend rap, Arrête de boire et Bonjour la police de RBO.

Et aussi T’oublier de Marie-Carmen.

Il était également le musicien de l’émission 100 limites en plus d’avoir accompagné Jean Leloup et Marc Drouin.

En échange d'une bière, le musicien a accepté de nous rencontrer pour nous parler de sa participation à L’ado.

«Écoute, y a 16 ans le p’tit gars. Il veut faire un disque. Ça prend du temps. Ça prend de l’émotion. Ça prend du talent. Il faut que tu pratiques. Tu peux pas arriver pis dire «je suis chanteur...» Tu t’improvises pas chanteur du jour au lendemain», commente-t-il.

Mais l’acteur semblait bien déterminé à aller au bout de son rêve.

«Y était ben discipliné. Pas de drogues, pas d’alcool. C’t’album-là a pas été fait s’a drogue... RBO oui, mais pas ça!», admet Therrien en riant.

Après un été à enregistrer, l’équipe semble satisfaite du résultat. Même si Therrien était bien conscient des limites vocales de l’adolescent: «On n’aurait pas pu faire du Genesis.»

Jocelyn Therrien se rappelle de la direction que l’entourage de Lemay-Thivierge voulait donner au projet: «On voulait que ça sonne un peu comme les BB.»

Comme l’album s’avère introuvable, Étienne Forest, mélomane invétéré et chercheur de trésors sur le web (aussi gérant du duo humoristique les Pic-Bois), nous a fait parvenir par fichiers ce joyau presque inédit de la musique québécoise des années 90.

Nous avons aussi découvert quelques extraits nouvellement ajoutés sur Youtube.

Après quelques écoutes, voici nos impressions de l’oeuvre (presque) cachée avec quelques extraits de paroles.

16 ans

«La barbe nous pousse... Les idées nous poussent...»

De la confession même de Jocelyn Therrien : «C’tait ben nono...»

Toi t’as tout

Un titre qui nous rappelle Lemay-Thivierge lui-même: la santé, la beauté, le talent... Sauf en musique peut-être.

Des pays chauds

Ça prenait une toune d’été!

«Quand on en a tout plein l’dos

Il faut s’inventer, rêver des pays chauds»

Tout haut tout bas

Guillaume se la joue un brin lascif... Coquin, va. (Même si la choriste échappe des p’tites respirations syncopées pour simuler un semblant d’orgasme, ça sonne plus comme du François Pérusse que du Jane Birkin.)

L’enfant de la tour

Cette balade avec une flûte zamfiresque en intro est une chanson tirée du conte pour enfant La fugue du Petit Poucet. À notre humble avis, la pièce que Guillaume maîtrise le mieux.

Le rap du Matou gymnaste

Pourquoi ressusciter ce rap de son enfance? Nul ne sait. Peut-être pour écrire le mot «rap» de la bonne manière cette fois.

J’sais pas

Déjà que du slap bass fait au synthétiseur me laissait songeur, on y retrouve les mots suivant: «J’m’en viens un homme... J’aime ça tâtonner.»

De la tête aux coeur

Un restant de Lavez, lavez de Martine St-Clair servi sur un fond de Rick Astley.

Les enfants d’abord

Guillaume n’est pas que sensuel et athlétique. Il sait se faire social par moment.

«Il a inventé le feu et l’eau mais il joue encore à la guerre

Les chercheurs d’or ont oublié les enfants d’abord»