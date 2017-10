Nathalie Normandeau sous contrat à BLVD jusqu'en 2020

La carrière radiophonique de l’animatrice et ex-politicienne, Nathalie Normandeau, se poursuivra encore au moins trois ans à BLVD 102,1.

Leclerc Communication a annoncé, mardi, qu’elle renouvelait le contrat de son animatrice vedette jusqu’en 2020.

Au plus récent sondage Numéris, l’émission 100% Normandeau s’était hissée au troisième rang des émissions du retour les plus écoutées dans le marché. «La direction de BLVD 102,1 mise avec confiance sur cette association à long terme pour poursuivre cette ascension», peut-on lire dans son communiqué.

«Le nom de l’émission décrit exactement ce qu’on souhaite offrir : Nathalie Normandeau à son meilleur. C’est une femme de tête qui se distingue dans le paysage radiophonique de la province, à tous points de vue. Forte de son expérience en politique, Nathalie aborde l’actualité de front et propose un point de vue différent. Et le plus beau, c’est que cette qualité de contenu est renforcée par l’incroyable climat d’écoute et de respect qu’elle a instauré dans son studio. Les collaborateurs apprécient travailler avec elle et les auditeurs sont au rendez-vous. Nous bâtissons BLVD ensemble, sur des pierres solides et de grande qualité», a fait savoir le vice-président Programmation, Jean-François Leclerc.

BLVD 102,1 a repêché Nathalie Normandeau en août 2016, congédiée par le FM93 après avoir été arrêtée par l’Unité permanente anticorruption en mars.