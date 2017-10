Un duel corsé

Les matchs du jeudi soir ne sont pas souvent reconnus pour la qualité des adversaires qui s’affrontent. Cette semaine, deux équipes émergentes, les Eagles et les Panthers, devraient logiquement offrir un spectacle de grande qualité.

Tandis que la conférence américaine est souvent menée par les mêmes prétendants depuis quelques années, la conférence nationale présente son lot de surprises de saison en saison. Cet automne, voici que les Panthers, laissés pour morts après une saison 2016 à oublier, semblent reprendre leur vigueur de 2015, lorsqu’ils avaient atteint le Super Bowl. Pour les Eagles, certains signes encourageants pointaient déjà l’an dernier, mais cette saison, ils semblent en voie d’atteindre leur plein potentiel.

Mis à part leurs fiches identiques de quatre victoires et une défaite, les Eagles et les Panthers présentent des forces souvent opposées.

Par exemple, les Eagles montrent la troisième meilleure offensive du circuit en misant sur un bel équilibre entre la course et la passe. De leur côté, c’est en défensive que les Panthers se démarquent, eux qui logent aussi au troisième rang.

Les Eagles sont maîtres dans l’art de freiner le jeu au sol avec un front aussi versatile que dominant, qui les positionne au deuxième rang contre la course. Les Panthers, eux, sont davantage efficaces contre la passe, eux qui sont cinquièmes à ce chapitre. Leur front y est aussi pour beaucoup, avec un total de 17 sacs du quart (troisième rang).

QUARTS-ARRIÈRES EN FEU

Bref, les forces en présence annoncent un match qui devrait être plutôt balancé. Et là où les deux clans se ressemblent, c’est dans la production récente de leurs quarts-arrières.

Après un départ franchement inquiétant, Cam Newton semble avoir trouvé ses repères dans le nouveau système offensif des Panthers, qui mise désormais sur les passes plus courtes et rythmées. Six de ses huit passes de touchés ont été décochées dans les deux derniers matchs.

De son côté, Carson Wentz brille à sa deuxième année avec 10 passes de touchés contre trois interceptions. L’an passé, il avait commencé en force avant de frapper le mur des recrues.

Il reste encore énormément de football à jouer cette saison, mais à la lumière de leur début de parcours, il est fort probable que les opposants du duel de demain soir prolongent leur parcours en janvier.

Seul bémol, toutefois, les Eagles ont enregistré leurs quatre victoires contre des adversaires montrant une fiche cumulative peu convaincante de 5-14. Le parcours des Panthers a été un peu plus relevé, mais leurs victoires ont été acquises contre des équipes avec un dossier de 9-11.

En d’autres termes, il y a lieu de croire que les Eagles et les Panthers sont sur la bonne voie, mais beaucoup de preuves restent encore à faire.

Deux joueurs à surveiller

Derek Barnett

Ailier défensif, Eagles

Photo AFP

Le choix de premier tour des Eagles est toujours à la recherche de son premier sac du quart et jusqu’ici, son entraîneur-chef considère qu’il connaît des hauts et des bas. La ligne défensive des Eagles regorge de profondeur et dans cette situation, Barnett est confiné à une rotation, lui qui est sur le terrain dans environ 40 % des jeux défensifs des siens.

Christian McAffrey

Porteur, Panthers

Photo AFP

Le huitième choix au total du dernier repêchage exerce jusqu’ici un impact minime sur l’attaque au sol avec 89 verges en 31 courses pour une anémique moyenne de 2,9 verges par portée. Cependant, il est troisième chez les porteurs dans la ligue avec 27 réceptions. C’est cette facette de son jeu qui répond aux attentes à ce jour.