Un haut floral

Sa tenue ne pouvait être plus tendance : le kimono, les imprimés floraux, le patchwork de motifs, la touche de velours, le t-shirt tout simple et le pantalon large qui frôle le sol. Ce qui était d’autant plus intéressant dans cette tenue, c’est qu’une femme d’âge mûr assume avec autant de panache une silhouette repérée si souvent sur les comptes des jeunes qui alimentent Instagram et Pinterest.