Un premier long métrage pour Monia Chokri

Anne-Élisabeth Bossé, Evelyne Brochu, Magalie Lépine-Blondeau et Patrick Hivon se donneront la réplique dans le film La femme de mon frère, que réalisera l’actrice Monia Chokri l’an prochain. Le tournage du film aura lieu à Montréal à l’hiver et au printemps prochain. Il s’agira d’une seconde expérience de réalisation pour Monia Chokri après son court métrage Quelqu’un d’extraordinaire, qui avait eu du succès dans plusieurs festivals internationaux en 2013 et en 2014.

Des habituées

Anne-Élisabeth Bossé, Evelyne Brochu et Magalie Lépine-Blondeau avaient d’ailleurs aussi des rôles dans ce premier court métrage de Monia Chokri.

« J’ai refait appel à ces actrices parce que c’est du monde pas plate et que j’adore travailler avec elles, a expliqué Monia Chokri lors d’un entretien accordé au Journal mardi à l’occasion de la sortie du film Les Affamés, dans lequel elle joue un des rôles principaux.

D’ici le tournage de son film, Monia Chokri sera très occupée comme actrice. Elle a récemment joué dans deux films français (Pauvre Georges et Jewell Stone) qui ont été tournés l’été passé et elle tourne présentement dans Gold, le prochain film du Québécois Éric Morin (Chasse au Godard d’Abbittibbi).