INO: une occasion manquée pour Québec

L’Institut national d’optique de Québec (INO) se dit déçu d’avoir été écarté du processus de présélection des supergrappes d’innovation que veut créer le gouvernement fédéral.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a dévoilé mardi les propositions qui ont été retenues pour passer à la prochaine étape. Au total, cinq supergrappes seront créées à la fin du processus qui vise à favoriser les partenariats public-privé dans des secteurs porteurs d’avenir. Une enveloppe de 950 M$ s’y rattache.

« Surprise et déception »

« Notre première réaction en est une de surprise et de déception », a fait part Alain Chandonnet, PDG de l’INO. En tout, 160 entreprises appuyaient l’INO dans le projet de supergrappe sur les capteurs optiques. Elles s’étaient commises en contrats pour 1,2 G$.

« Les capteurs qui supportent l’internet des objets est une thématique qui est absolument cruciale pour le futur technologique du Canada. C’est pour cette raison que l’annonce est venue comme une surprise et une déception, car il y a eu beaucoup d’efforts dans la préparation de ce dossier », a expliqué M. Chandonnet.

À la fin septembre, l’INO s’était pourtant montré optimiste quant à ses chances de passer à la deuxième ronde de sélection.

« On servait de coordonnateur dans le dossier. Ce que cela a permis de faire, et ce n’est pas perdu, c’est du maillage avec plusieurs industriels et plusieurs autres organisations et universités autour de la thématique.

« On avait prévu tenir un colloque avec tous les membres, et le colloque va tout de même avoir lieu dans les prochaines semaines pour poursuivre la discussion entamée avec les partenaires qui voient l’importance de l’internet des objets poindre à l’horizon. »

L’INO a contacté le Ministère pour connaître les raisons de cette décision. L’organisme se dit toutefois prêt à collaborer avec les deux projets qui ont été choisis au Québec.