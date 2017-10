Une ponette survit 10 jours dans les bois

« On est allé la chercher chez un éleveur de Saint-Alexis-des-Monts et elle s’est sauvée le même soir. Il n’y avait pas de chance qu’elle revienne d’elle-même », raconte-t-il.

5 km plus loin

Elle était en train de manger des feuilles de framboisiers, quand le médecin, qui a été élevé sur une ferme, a commencé à lui parler et à la flatter.

Le Dr Busque avait vu qu’on cherchait un bébé poney dans les médias et avait suspecté la présence du poney la veille, quand il avait aperçu du crottin sur sa terre.

« On a passé la journée avec elle. On lui a donné des pommes, des carottes, du trèfle, de l’herbe. On l’a flattée », raconte sa conjointe, Louise Roy.