Voies de fait: un ancien militaire fait face à la justice

C’est en souriant à pleines dents qu’un ancien militaire du 5e Régiment du génie de combat de Valcartier a été amené, mardi, dans la boîte des accusés pour y subir son procès en lien avec des événements survenus il y a un peu moins d’un an.



Dalton Stanvick, 23 ans, devra répondre, au cours des prochains jours, aux accusations de voies de fait armées, voies de fait graves et voies de fait causant des lésions, portées contre lui à la suite d’une attaque au couteau qui a fait deux blessés sur la rue Chanteclerc à Val-Bélair le 16 novembre 2016.



Arrivé à Valcartier en janvier 2014 et agissant à titre de militaire au sein du 5e Régiment du génie de combat, Stanvick sortait tout juste de thérapie pour régler des problèmes liés à l’alcool et aux drogues lorsqu’il s’est rendu à la résidence de Val-Bélair.



Cependant, c’est peut-être son besoin de stupéfiants qui l’a amené, le soir des événements, à se pointer à Val-Bélair.



Dans le cadre du procès, l’un des techniciens en scène de crime est venu expliquer à la juge Johanne Roy comment, à l’aide de traces de sang trouvées au sol, il avait pu remonter la piste jusqu’au cabanon de la résidence où une glacière pleine de sang et remplie de stupéfiants avait été retrouvée.



Après l’attaque faite sur l’homme et la femme qui se trouvaient à cet endroit, Stanvick avait pris la fuite à bord d’un véhicule puis avait été arrêté, quelques heures plus tard, dans le secteur de la rue des Hirondelles, à Saint-Gabriel-de-Valcartier.



En tout, le procès du jeune homme qui est détenu depuis le 22 décembre 2016 est prévu pour quatre jours.