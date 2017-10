10 fonctionnalités qui disparaîtront bientôt des voitures

Le monde automobile est en perpétuel changement. Et depuis quelques années, les voitures évoluent d’une façon particulièrement rapide.

Au point où plusieurs fonctionnalités qui faisaient partie de toutes les voitures il n’y a pas si longtemps sont dorénavant en voie d’extinction.

Des exemples? En voici dix!

Une clé traditionnelle

Avec l’avènement des boutons de démarrage pour les moteurs, les bonnes vieilles clés dentelées qu’on utilisait depuis des lustres ne seront bientôt qu’un lointain souvenir. La majorité des modèles proposent désormais un démarrage par bouton, et la tendance ne fera que s’accentuer au cours des prochaines années.

Un levier de frein à main

Finies, les bonnes vieilles sessions de «break à bras» dans les recoins d’un stationnement enneigé. Plusieurs véhicules ont déjà troqué le levier pour un bouton qui permet d’appliquer et de retirer électroniquement le frein d’urgence.

Une pédale d’embrayage

Les transmissions manuelles sont en voie d’extinction en Amérique du Nord, et la troisième pédale pourrait bien devenir chose du passé avant longtemps. Espérons tout de même que quelques modèles à boîte manuelle demeureront offertes pour satisfaire les puristes.

Un pneu de secours

Par souci de réduction de poids, les pneus de secours sont de plus en plus abandonnés par les constructeurs automobile au profit de trousse de réparation, ou parfois même de rien du tout...

Une manivelle pour les fenêtres

Elles sont très rares, les voitures neuves encore vendues avec des manivelles pour baisser et remonter les fenêtres. Les vitres électriques sont devenus la norme dans l’industrie.

Une antenne

Comme les manivelles, les vieilles antennes qui dépassent de la valise ou du toit des voitures sont d’une autre époque. Désormais, les véhicules captent les ondes radio grâce à un dispositif installé à même le pare-brise, ou bien par un petit boîtier en forme d’aile de requin placé sur le toit.

Une connexion USB

Utilisés par à peu près tout le monde aujourd’hui, les ports USB ont fait leur bout de chemin jusque dans les voitures. Sauf que d’ici quelques années, ce type de prise laissera inévitablement sa place à une autre plus performante et moins encombrante. Déjà, les prises de type USB-C commencent à faire leur apparition un peu partout.

Le lecteur CD

Après la lente agonie des cassettes, les disques compacts sont désormais eux aussi en voie d’extinction. Certains constructeurs ont déjà retiré le lecteur CD de la liste d’équipement de leurs véhicules, et ce n’est qu’une question de temps avant que les autres emboitent le pas.

Des enjoliveurs

De nos jours, même les voitures d’entrée de gamme offrent souvent des roues en alliage. L’utilisation des vieux «caps de roues» pour masquer les roues en acier peu esthétiques est donc vouée à la disparition. Personne ne s’en plaindra...

Des moteurs à essence

Ça risque de prendre un peu plus de temps, mais les motorisations à essence sont visiblement appelées à disparaître au cours des prochaines décennies. Des normes environnementales toujours plus sévères et le développement de technologies alternatives finiront par avoir raison des motorisations traditionnelles. Un jour...