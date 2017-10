20 pompiers de Lévis dépêchés pour un incendie

Le Service de prévention contre les incendies de Lévis sont présentement en intervention au 25, rue Moulin-Ruel, pour un début d'incendie à l'intérieur d'une résidence.

Les flammes ont pris naissance à l'intérieur de la maison. Il s'agit d'une maison de ville, où plusieurs unités d'habitation sont reliées.

L'incendie est sous contrôle. Les techniciens en recherche et cause sont en direction vers le site. L'incendie est monté en deuxième alarme et 20 pompiers ont été dépêchés.

Il n'y a pas de blessé.