DEMERS, Gilles



Au Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ), pavillon CHUL, le 1 er octobre 2017, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé Gilles Demers, époux de Denise Racicot et fils de feu madame Hermance Cloutier et de feu monsieur Donat Demers. Gilles Demers laisse dans le deuil son épouse Denise Racicot; ses enfants : François (feu Aline Leclerc), Pierre (Danielle Aubut), Nicolas (Lucie Destrempes), Marie-Andrée, Anne-Catherine et Thomas Frédéric (Renée Desjardins); ses petits-enfants : Marilou, Marc-Antoine (Catherine), Jean-Christophe, Kim, Thomas, Catherine Desjardins-Bégin et Antoine Desjardins-Bégin; ses frères : Jacques (feu Nicole White), Yves (Madeleine Drolet), Jean et Denis et sa cousine Lise Cloutier. Lui ont précédé son fils André, ses sœurs Thérèse et Louise et son beau-frère Jacques Racicot (Danielle Morali). Il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux-frères : Jules Racicot (feu Marcelle Lussier), Madeleine Racicot, Marc Racicot (Solange Gosselin) et Diane Racicot. L'agréable et marquant souvenir de Gilles perdure aussi pour ses nièces, neveux, cousins, cousines des familles Demers, Racicot, Cloutier, Couture, Lafond, Brunet, Crevier, ainsi que pour tous ses amis et collègues qui l'ont aimé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des institutions suivantes : La société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Le CHUL, Le Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis, l'Université Laval, Le collège de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.le vendredi 13 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 14 octobre à compter de 11h30.