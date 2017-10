Aidez-moi à comprendre

Je ne comprends plus rien à ce qui arrive dans la vie d’une de mes meilleures amies. Elle aime les hommes qui ont de l’argent parce qu’elle veut vivre une vie de princesse. Elle l’a sa vie de princesse, mais à quel prix? Son premier conjoint l’agressait physiquement autant que psychologiquement de façon assidue, mais compensait ses agressions en achetant la paix avec des voyages de rêve ou des biens matériels hors de prix. Elle a toujours marché dans son jeu.

Puis un jour, une goutte a fait déborder le vase et elle a quitté ce monsieur, pour aller mener une nouvelle vie à deux avec un monsieur encore plus riche, mais en même temps encore plus agressif psychologiquement. Dans ce cas-ci, elle consent à admettre que cet homme a des problèmes. Mais dès qu’elle tente de lui en parler, il nie tout en bloc, car dans sa tête, il n’est pas malade.

Dernièrement, il a commencé à la menacer durement en s’en prenant aussi à moi parce qu’il sait que j’essaie de la sortir de cet enfer. Quand les menaces se sont mises à déborder du jour sur la nuit, elle s’est décidée à le quitter. Je commençais à respirer mieux, quand j’ai appris qu’elle était retournée vivre avec lui. Là j’étais complètement déboussolée. Pour apprendre ensuite qu’elle lui avait pardonné parce qu’il avait, selon elle, droit au pardon. Comment une femme peut-elle accepter ça? Dans mon livre à moi ce qu’il lui a fait, c’est totalement impardonnable. Malgré l’apparence qu’elle donne de vivre la vie des gens riches et célèbres, elle vient de se remettre dans la misère. Déjà que la vie n’est pas simple, comment peut-on s’habituer à vivre des hauts et des bas comme ceux qu’elle traverse avec cet homme? Moi je n’en voudrais pas de cette vie. Mais peut-être est-ce que c’est moi qui ne comprend pas.

Amie anonyme

Est-ce que son goût du luxe ne mènerait pas votre amie à accepter ainsi l’inacceptable? C’est possible. Mais au-delà de cette donnée, il me semble évident qu’à force de s’être muée depuis si longtemps en carpette en se faisant rabaisser par les hommes de sa vie, cette personne a perdu toute dignité. Elle n’a plus aucun respect d’elle-même, et préfère s’agenouiller une nouvelle fois devant cet homme que de devoir se regarder en pleine face. Ce qu’elle serait désormais incapable de faire tant elle doit se sentir moins que rien.

Même si la démarche risque d’être ardue, je vous inciterais à ne pas la perdre de vue. Elle retourne vers son bourreau, mais elle a besoin de votre présence protectrice. Par petite dose, essayez de la ramener à sa dure réalité pour qu’elle se réveille enfin. Ce que je vous souhaite de tout cœur. Mettez également dans votre boîte à outils l’adresse d’une maison pour femmes qui pourra l’accueillir le jour où elle en aura assez.