Allez vous rhabiller

On peut dire « il n’y a pas deux voitures pareilles dans tout le stationnement ». Mais on ne peut pas dire « il n’y a pas une voiture pareille dans le stationnement (pareille à quoi ?) ». Pourtant, on dira, dans le langage familier : « Charlotte, tu t’habilles toujours pareil ». Le mot pareil sert d’adverbe dans cette phrase (qui risque d’inciter Charlotte à vous inviter à aller vous rhabiller*...).

* L’expression argotique « envoyer quelqu’un se rhabiller » veut dire l’inviter à abandonner la partie, qui est perdue. Par extension, ce peut être « envoyer promener quelqu’un ».