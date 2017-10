Altano Biologique 2015

Prix : 18,00 $

Code SAQ : 11157097

Alcool : 13,5 %

Sucre : 3,0 g/l

Note : ★★ ½

Beaucoup de soleil dans ce très bon rouge sec provenant de la magnifique région du Douro, au Portugal. Un assemblage de cépages bien typiques (touriga franca, touriga nacional, tinta roriz et tinta barroca) résulte en un vin aux parfums de prune, de figue et d’épices. La bouche est charnue, des tanins mi-corsés, de la sève et ce qu’il faut d’acidité afin de rendre l’ensemble frais et digeste. Nettement plus convaincant que le 2014, qui nous laissait sur notre faim... Match parfait avec un bifteck de bas de palette braisé et légumes de saison.