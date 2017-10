Chose promise...

Le Groupe Je Reçois est passé de la parole aux actes récemment.

Sa première campagne de vente de boîtes-repas de la rentrée, lancée à la fin août, a été un franc succès ! 1260 boîtes ont trouvé preneurs, ce qui fait que 1260 écoliers de la grande région de Québec ont partagé un repas tous ensemble. Les trois écoles sélectionnées, Maria-Goretti (secteur Charlesbourg), de la Fourmilière (secteur Charlesbourg) et de la Pléiade (secteur Beauport), ont pu profiter de ce généreux don. Les boîtes-repas de la rentrée du Groupe Je Reçois ont été vendues de la mi-août au 30 septembre, et l’objectif était de 1000.

110 900 $ amassés

Le 57e Dîner-bénéfice Cité Joie Rotary, tenu le 2 octobre dernier au Hilton Québec au profit de la Fondation Cité Joie, a été un succès sur toute la ligne. Sous la présidence d’honneur de Mario Morin, CPA, CA, vice-président régional de Raymond Chabot Grant Thornton, la soirée a permis d’amasser 110 900 $ pour le centre de vacances et de répit pour personnes handicapées Cité Joie. Sur la photo, de gauche à droite : Gilles Desrosiers, président de la Corporation Cité Joie et planificateur financier ; Denis Savard, directeur général de Cité Joie ; Marianne Dionne, présidente du comité organisateur et présidente de Référence Capital Humain ; Mario Morin, président d’honneur ; Marc Jobin, président de la Fondation Cité Joie, conseiller en placement ; Jean-Sébastien Brousseau, président du Club Rotary Québec-Est et président de pointcomm communication stratégique.

Cœur + AVC

La 7e Marche et Course du Cœur, organisée par Cœur + AVC le 1er octobre dernier au Domaine Maizerets, a réuni près de 300 participants pour soutenir la cause de la santé du cœur et a permis d’amasser 16 500 $. François Blais, député de Charlesbourg, ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, était présent lors de la remise du chèque.

Le Show de Job

La Maison de Job sera de retour demain soir (12 octobre) à l’Impérial de Québec, dès 19 h 30, avec son spectacle-bénéfice Le Show de Job, dont tous les profits serviront à soutenir sa mission, qui est d’accueillir les plus démunis de la société aux prises avec des problèmes de dépendance. L’Impérial Bell de Québec accueillera pour l’occasion la chanteuse Sarah Dagenais-Hakim (photo) et ses musiciens ainsi que Michel Russell (photo) et son band. La soirée sera menée par Marc Ouellet, animateur, chanteur et scripteur, un habitué d’événements-bénéfice et de soirées thématiques d’envergure. Billets en vente sur le réseau Billetech de l’Impérial de Québec et à la Maison de Job en téléphonant au 418 845-3072.

Anniversaires

Raymond Filion (photo), journaliste de TVA au bureau d’Ottawa, 46 ans... André C. Sarrasin, ing., PDG de Papier Stadacona et actif dans cette compagnie pendant 30 ans, 83 ans... Michelle Wie, golfeuse professionnelle (LPGA), 28 ans.... Marie-Hélène Thibault, comédienne québécoise, 48 ans... Chantal Fontaine, comédienne québécoise, 52 ans... Jean-Jacques Goldman, auteur-compositeur-interprète français, 66 ans... Alain Alzas, président du Groupe CDJ manutention, 69 ans... Joël Denis, chanteur et animateur québécois, 81 ans.

Disparus

Le 11 octobre 2016. Matti Hagman (photo), 61 ans, 1er joueur finlandais à jouer dans la LNH (Boston, Edmonton), a joué 53 matchs avec les Nordiques de l’AMH en 1977-78... 2015. Steve MacKay, 66 ans, saxophoniste américain... 2014. Françoise L’Heureux Charest, 87 ans, mère d’Yvon Charest, président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance...