FERLAND, Gérard



Au CHSLD Saint-Augustin, le 6 octobre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gérard Ferland, époux de dame Ghislaine Laberge. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi de 12h à 13h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses enfants : feu Yves (Claire Thibodeau), Christiane (Réjean Chevalier), Francine (Laurent Cardinal), Sylvie (Louis-Marie Hudon), Élise (Richard Lamontagne) et Marlène ; ses petits-enfants : Fréderick, Vincent, Marie-France, Jean-François, Rébecca, Angélique, Philippe, Marie-Pier, Andréanne, Stéphanie, Kevin et Jimmy ; ses arrière-petits-enfants : Arnaud, Jeanne, Livia, Maëly et Morgane. Sa sœur : Cécile Ferland Gariépy ; sa belle-sœur : Louisette Leclerc Ferland ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge : Emile (Angela Simard), Sady, Ginette (Paul-Emile Fitzback) et Ginette Gariépy Laberge. Un remerciement spécial au Dr. Nil Lefrançois pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Québec) G1C 1Z2 tél : 418 667-3910 poste 5978.