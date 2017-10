AUDET, Jeanne D'Arc



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 3 octobre 2017, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédée madame Jeanne D'Arc Audet, épouse de feu monsieur Gérard Simard, fille de feu madame Émérilda Maranda et de feu monsieur Joseph Audet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 14 octobre 2017 de 10 h 30 à 13 h.L'inhumation se fera au cimetière Stoneham. Elle laisse dans le deuil ses filles : Odette (Jean-Guy Lessard), France (Jacques Grenier) et Marie Line (Paul Chabot); ses petits-enfants : Eric (Nathalie Ménard), Luc (Hélène Corbin), Stéphane (Marie-Andrée Lemire), Patrick, Geneviève (Michaël Powel), Simon Pierre (Marie-Michelle Montmigny); ses arrière-petits-enfants : Valérie, Anne-Sophie, Julia, William, Dax-Milo et Lexie; sa sœur Florence, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Joseph (Marie Harvey), Laurette (Paul Demers), Roland (Gemma Bédard), Rita (Gaston Lépine), Pierrette (Jacques Thériault), Denise (Raymond Lapointe); ses beaux-frères, belles-sœurs : Jules (Marguerite Champagne), Germaine (Antonio Tremblay) et Jeanne (Jean-Paul Blouin). Nous aimerions remercier le personnel soignant du foyer Faubourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Téléphone : 418 657-5334, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.