Elle lui avait interdit de rouler vite avec sa fille

En arrivant sur place, les policiers ont constaté le décès du conducteur de 27 ans, Simon Racicot-Morin, et de Jolianne Larivière, 17 ans. Le décès d’un ado de 17 ans a été confirmé à l’hôpital.

Jolianne avait rencontré ses nouveaux amis il y a un mois et demi. Elle avait commencé à s’intéresser aux véhicules modifiés et à la vitesse « pour faire partie de la gang », raconte sa mère.

« On vient d’arriver à Mont-Tremblant, explique Mme Yelle. Si elle était devenue amie avec d’autres mondes, rien de tout ça ne serait arrivé. »

Selon des amis de Jolianne avec qui sa mère a parlé, l’ado aurait envoyé la nuit du drame des vidéos et des clichés.

« Elle aurait pris une photo où on voit le cadran du véhicule. On me dit que la voiture roulait aussi vite que 150 km/h, mais ce n’est pas encore confirmé. Il est rentré de plein fouet dans le mur de pierre. La vitesse a tué ma fille », relate Mélanie Yelle, contenant ses émotions.