Faut-il faire redoubler de classe un enfant?

Ça m’a fait mal de lire l’inquiétude de cette maman qui hésitait à faire redoubler de classe son enfant. Quand dès la première année un enfant a de la difficulté à lire et qu’il a une note de moins de 65% comme le sien, j’espère qu’elle a eu la bonne idée de suivre le conseil de son enseignante et de le faire redoubler. Sinon, tout son primaire en sera perturbé, et qui sait, probablement son secondaire aussi, qu’il va de toute façon terminer dans la sueur. Sera-t-elle plus heureuse si plus tard il fait partie de la cohorte des décrocheurs?

Une lectrice assidue

J’espère qu’elle aura pris la bonne décision. Mais on a tant déconseillé le redoublement de classe dans la dernière décennie que je comprends l’hésitation des parents à l’imposer à leur enfant. Une autre lectrice me disait qu’elle avait doublé sa troisième année et que c’est loin d’être la fin du monde, en contrepartie de l’élan que ça donne ensuite.